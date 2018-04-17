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Минэкономразвития Башкирии ищет специалистов

17 апреля 2018, 10:11
Ведомство разместило объявление о формировании кадрового резерва.

Соискатели, которые хотели бы провести лучшие годы на государственной службе, могут это сделать республиканском Министерстве экономического развития. Ведомство объявило конкурс на формирование кадрового резерва.

Он формируется на несколько должностей начальников отделов, главных и ведущих специалистов отделов. Оценить свои шансы ходить коридорами власти можно на сайте ведомства, там размещены квалификационные требования и порядок участия в конкурсе.

Кадровый резерв на должность министра пока не формируется. Напомним, что за последние 8 лет главные республиканские экономисты менялись достаточно часто: начиная с 2010 года нынешний министр экономразвития Сергей Новиков уже пятый по счету.

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