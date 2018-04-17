Глава Башкирии назвал торговые центры, работающие без разрешения

- С одной стороны, что только мы не делаем для того, чтобы спасать людей: и извещатели раздаём, и противопожарной пропагандой занимаемся, и МЧС проверяет дома и жилища. Но противопожарная культура на таком низком уровне, что ничего не помогает. По итогам 2017 года мы похоронили почти 270 человек. В этом году идём с опережением цифр прошлого года почти на 10 человек, - отметил глава Башкирии. - Пока мы видим, что из-за жадности, халатности, безответственности тех, кто строит, эксплуатирует с грубыми нарушениями, и тех, кто проверяет – точнее, не делает этого, – погибают люди.