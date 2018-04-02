От бузотеров до пиара: самые глупые цитаты чиновников о трагедии в Кемерово

Во время и после трагедии пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибло 64 человека, было сказано много. Мы собрали самые неадекватные и вопиющие цитаты, высказанные в это время.

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области

27 марта, на совещании с Владимиром Путиным о последствиях пожара:

«Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое! Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории...

На горе людском – вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры. Мы работаем с ними, говорим: «Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».

Из видеообращения к кемеровчанам 28 марта: «Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию...

Всегда же было на Руси — в горе люди объединяются, и наживаться на человеческом горе я считаю кощунством... Их же специально подняли, семьи погибших. Травля идет со всех сторон. Они уже пошли по семьям погибших, уже с ними начинают работать... Это все глубоко продумано, сделано специально, чтобы взбудоражить людей, натравить...

Пять миллионов рублей выплатят за каждого погибшего! (Растопыривает пять пальцев)».

Сергей Цивилев, заместитель губернатора Кемеровской области

На митинге 27 марта в Кемерово, Игорю Вострикову, у которого погибли трое детей, жена и сестра: «Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?»

Диалог с участниками митинга: « - Почему вы в белой рубашке? - А почему, по-вашему, из-за смерти детей я не могу надеть белую рубашку?»

Александр Фокин, депутат Госдумы от «Единой России»

Жителям Кузбасса: «Кузбассовцы, сегодня мы все ослеплены горем. Мы не слышим, мы выходим с такими протестными вещами… Но мне кажется, нам пора остановиться. Вдохнуть воздух Кузбасса и сказать себе: "Давайте поддержим президента!" Эти ангелы, которые пожертвовали своей жизнью, они должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна».

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме

В соцсетях: «Иногда мне кажется, что лучше было бы родственников жертв страшных трагедий временно от Интернета отстранять, пока не придут в себя от горя. Да, он потерял в пожаре всех своих родных, да, это больно, никому из нас и представить это невозможно. Да, это, наверное, повод обозлиться на власть, это я как раз понимаю, но разве это повод созывать людей на митинг недовольства? А ведь этот пост, который поддержали 50 тыс. человек, и стал одной из тех причин, что к 9 утра на площадь в Кемерово вышли тысячи недовольных людей».

Владимир Чернов, первый заместитель губернатора Кемеровской области

В комментарии РИА «Новости» 28 марта — о митинге: «Мы делаем выводы, что это была чёткая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти! Очень много было подогретой молодёжи. Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают...

Если где-то возникает критика, что губернатор не появился на данном митинге — думаю, это решение было правильным».

Валерий ЕРМАКОВ, экс-мэр Кемерово

Именно при Валерие Ермакове здание бывшей кондитерской фабрики было перестроен под ТЦ «Зимняя вишня». Его вводили в эксплуатацию с массой нарушений. Напомним, что Александр Бастрыкин, глава Ск России, заявил, что торговый центр вообще был построен незаконно. Ермаков победил на выборах в 2013 году, показав удивительный результат — 90,99%.