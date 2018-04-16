В мэрии Уфы прокомментировали прошедшие обыски и выемку документов

Портал ProUfu.ru, в своем сообщении, тем не менее, настаивает на связи обысков в мэрии с «делом Филиппова». Со ссылкой на свой источник в силовых структурах портал сообщает, что начальник городского Управления земельных и имущественных отношений (УЗиО) Раиль Еникеев может иметь отношение к двум уголовным делам.