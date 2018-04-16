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Уровень воды в крупных реках Башкирии вновь начался подниматься

16 апреля 2018, 16:12
Весеннее потепление стало причиной роста уровня воды в крупных реках республики.

Как сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, за последние сутки был отмечен подъем реки Уфа в Шакше +77 см (211 см) и в селе Красная горка +62 см (373 см). Наблюдается и рост уровня воы в реке Белая – зафиксирован подъем на + 46 см (358 см) возле села Андреевка.

Реки Уршак, Ашкадар, Юрузань, напротив, возвращаются в берега.

В вдомстве также из общего числа подтопленных домов и придомовых территорий на сегодня только 46 остаются под контролем.

В поселке Зубово в воде остаются 14 придомовых участков и один дом – спасатели продолжают работу по откачке воды.

Чуть ранее в Госкомитете сообщали, что первый этап половодья завершен.

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