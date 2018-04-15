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Жители Башкирии сделали видеоролик о 6 млн рублей, зарытых в жидкую грязь
Сюжеты:
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Жители Башкирии сделали видеоролик о 6 млн рублей, зарытых в жидкую грязь

Сегодня, 12:57ОбществоТатьяна Майорова
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