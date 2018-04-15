Жители Башкирии сделали видеоролик о 6 млн рублей, зарытых в жидкую грязь

Эффектное вирусное видео сняли жители микрорайона Северный Сибай и запустили в соцсети.

В трехминутном видеоролике его авторы вполне наглядно и убедительно иллюстрируют яркий пример бесхозяйственности местных чиновников.

Участок дороги, ведущий в новый коттеджный поселок, на который из госбюджета было выделено 6 млн рублей, представляет собой сейчас жидкую грязь, преодолеть которую не в состоянии не то, что детские или инвалидные коляски, но и даже автомобили.

В конце ролика звучит вопрос: «Кого позвать?», но он так и остался без ответа.

Медиакорсеть вместе с авторами данного видео надеется услышать от высоких инстанций ответ на поставленные в видеоролике вопросы и будет следить за развитием событий.