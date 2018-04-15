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В Башкирии собирают средства для парня, парализованного в Доминикане

15 апреля 2018, 15:30
Молодой человек сломал позвоночник во время купания на отдыхе.

Родные и близкие собирают средства для лечения и доставки на родину 25-летнего уфимца Алексея Денисова, который повредил позвоночник во время неудачного прыжка в воду на отдыхе в Доминикане.

Как сообщили Медиакорсети близкие пострадавшего парня, ему уже сделали несколько операций в Доминикане, но о выздоровлении пока говорить еще слишком рано. Счет за лечение уже превысил 7.5 млн рублей, из которых страховка покрывает только около 2, млн рублей.

- С каждым днем долг перед доминиканской больницей растет. Чтобы решить проблему, необходимо оплатить счет клиники и доставить сына в Уфу. Но для доставки тоже нужны средства, Мы стараемся продать все, что есть и занимаем деньги в долг, но пока не можем самостоятельно решить проблему, рассказала Медиакорсети мама травмированного парня Ольга. - Я обратилась за поддержкой в приемную президента и в посольство, но пока оттуда не последовало никакой реакции.

Тех, кто готов оказать помощь семье Алексея Денисова, просят звонить его маме Ольге Солнышкиной по телефону: 8-919-601-77-30.

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