В Башкирии собирают средства для парня, парализованного в Доминикане

- С каждым днем долг перед доминиканской больницей растет. Чтобы решить проблему, необходимо оплатить счет клиники и доставить сына в Уфу. Но для доставки тоже нужны средства, Мы стараемся продать все, что есть и занимаем деньги в долг, но пока не можем самостоятельно решить проблему, рассказала Медиакорсети мама травмированного парня Ольга. - Я обратилась за поддержкой в приемную президента и в посольство, но пока оттуда не последовало никакой реакции.