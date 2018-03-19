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В Уфе комиссия лишила инвалидности малышку с серьезной травмой позвоночника
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В Уфе комиссия лишила инвалидности малышку с серьезной травмой позвоночника

Сегодня, 12:53ОбществоТатьяна Майорова
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