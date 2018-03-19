В Уфе комиссия лишила инвалидности малышку с серьезной травмой позвоночника

В редакцию Медиакорсети обратился уфимец Дмитрий Сатаев, который сообщил, что его семья попала в затруднительное положение после того, как младшую дочку – четырехлетнюю Ярославу - комиссию Бюро медико-социальной экспертизы лишила инвалидности.

Дело в том, что малышка родилась с тяжелым осложнением – спинномозговой грыжей, и ей понадобилось хирургическое вмешательство и серьезное лечение, чтобы адаптироваться к нормальной жизни. При этом семья Сатаевых не является зажиточной, а лечение малышки потребовало серьезных затрат, что особенно ощутимо при наличии взрослой дочери и еще одной девочки-подростка в семье.

- До недавнего времени Ярослава находилась на инвалидности и имела право проходить реабилитационные мероприятия бесплатно. Но теперь, 28 февраля текущего года, на очередном заседании комиссии Бюро МСЭ нам сообщили, что инвалидность с нашей девочки снимут, потому что лечение прошло успешно.

По словам Дмитрия, операции и лечение маленькой Ярославе, конечно, помогли. Однако это не означает, что она больше не нуждается в регулярной поддерживающей терапии. Ее позвоночник в том, месте, где вырезали грыжу, оказался лишен защиты остистых отростков. Малышка растет, нагрузка на позвоночник, соответственно, также будет увеличиваться. Его обязательно нужно тренировать и укреплять.

- Очевидно, что ей понадобится скоро снова проходить реабилитацию, но при отсутствии инвалидности мы должны будем делать это на платной основе, - сокрушается Дмитрий. – Я считаю, что это несправедливо и буду бороться за права своего ребенка, потому что отказ от реабилитации может обернуться непоправимыми последствиями для здоровья дочки.

При этом отец девочки подчеркивает, что главной целью, которую он преследует, добиваясь возвращения ребенку инвалидности, вовсе не являются мизерные пособия, которыми, к слову, их семью уже несколько раз попрекали медики.

- Для Ярославы важна возможность регулярно проходить реабилитацию на льготной основе и укреплять свое здоровье. Это не так уж и много, мы всего лишь заботимся о здоровье нашей девочки, - подчеркивает Дмитрий Сатаев.

Семья Сатаевых обращалась за помощью к депутату Госсобрания РБ Ильгаму Галину, который переадресовал их письмо уполномоченной по правам ребенка республики Милане Скоробогатовой.

- Нам позвонили на днях из аппарата Миланы Маратовны ее сотрудники и сообщили, что она связалась с комиссией и попросила отнестись к нашему делу внимательнее, - рассказал Медиакорсети Дмитрий Сатаев.

В среду, 21 марта, Ярославе Сатаевой предстоит пройти повторное освидетельствование в Бюро МСЭ на предмет установления инвалидности.

Напомним, в похожей ситуации оказалась 21-летняя жительница деревни Поляковка Давлекановского района Нина Харенко, про которую мы рассказывали читателям недавно. Девочка, которая из-за тяжелой болезни серьезно отстает в физическом и психическом развитии и выглядит не старше 12-13 лет, оказалась лишена инвалидности и средств на продолжение лечения. Медики предложили ей найти работу и самостоятельно зарабатывать себе на лекарства. Семья Нины обратилась в суд, назначивший повторную независимую экспертизу, результаты которой пока еще не оглашались.