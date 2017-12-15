В Уфе врачи объяснили роковую травму пациентки особенностями позвоночника

Бывшая сотрудница телеканала, ставшая после родов инвалидом первой группы, требует с клиники 15 млн рублей.

Вчера, 14 декабря, в Октябрьском районном суде Уфы состоялись предварительные слушания по иску бывшей сотрудницы телеканала «Туган тел» Лианы Самигуллиной к минздраву Башкирии.

Как сообщил адвокат истицы Александр Захаров, Лиана выдвинула иск о взыскании с минздрава РБ 15,5 млн рублей в качестве компенсации за потерю трудоспособности из-за инвалидности. Молодая женщина стала инвалидом в 2013 году после рождения первого ребенка. В процессе родов специалисты клиники Башмедуниверситета применили во время проведения операции кесарева сечения эпидуральную анестезию, представляющую собой укол препарата в позвоночник. После этого у роженицы отнялись ноги.

Экспертиза, проведенная Российским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, выяснила, что эпидуральная анестезия была выполнена технически неверно. Ошибка привела к образованию гематомы, которую следовало удалить в течение первых шести или восьми часов, однако срочную операции Лиане не сделали, хотя все показания для ее проведения были, вдобавок она жаловалась на онемение ног и боли в пояснице.

- Мое состояние ухудшалось, тем не менее врачи клиники БГМУ не провели дополнительного обследования позвоночника, вовремя не поставили диагноз, не пригласили для консультации невролога и нейрохирурга, - рассказала Лиана о событиях тех дней. – В результате я стала инвалидом, не могу ухаживать за детьми, выполнять работу по дому.

Как сообщил «Коммерсант-Башкортостан», вчера на предварительных слушаниях по иску Лианы Самигуллиной ее адвокат попросил увеличить сумму иска, которая первоначально равнялась 10,36 млн рублей, включив в нее, помимо физического и морального ущерба, еще и сумму недополученной зарплаты в размере 460 тысяч рублей. При этом представители минздрава Башкирии и врача-анестезиолога, сделавшего тот роковой укол, в суде заявили ходатайство о проведении повторной экспертизы, так как, по их мнению, в тексте уже проведенной ранее экспертизы «отсутствуют ссылки на нормативные документы в сфере здравоохранения».

- Из данных экспертизы следует, что у расположения спинного мозга пациентки была «индивидуальная особенность» — он располагался чуть ниже, чем у большинства других людей, и это могло стать причиной неудачной анестезии, - уточнил представитель врча-анестизиолога.

Однако судья Эльвира Кадырова отказала в этом ходатайстве, пояснив, что у ответчиков была возможность учесть эти вопросы во время назначения первой экспертизы. А данные о необычном расположении спинного мозга пациентки врачи обязаны были обнаружить на основании тех же документов, что были в их распоряжении.

Дальнейшее рассмотрение иска по существу назначено на 22 декабря.

Суд предложил истице и ответчикам рассмотреть возможность досудебного урегулирования спора.

Кстати, в Уфе живет еще одна жертва эпидуральной анестезии, которая также оказалась парализована после операции, проведенной в той же клинике БГМУ. Молодую женщину зовут Светлана Калмацкая. Она вынуждена теперь передвигаться в инвалидной коляске.

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