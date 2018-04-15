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Глава Башкирии о новом тренере «СЮ»: Это тоже риск

15 апреля 2018, 10:00
Рустэм Хамитов высказал свое мнение о новом наставнике хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поставил перед новым главным тренером ХК «Салават Юлаев» задачу обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Сказанное, по его словам, в полной мере также касается и обновленный состав команды. Об этом сообщило агентство ТАСС.

- Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но когда-то надо начинать. Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы «Салават Юлаев» был в лидерах лиги, тем более, что финансирование клуба нормальное и не сокращалось, - высказался глава Башкирии.

Рустэм Хамитов высказался также и об экс-тренере клуба Эркке Вестерлунде.

- Первый в истории клуба опыт привлечения для работы иностранного тренера не был отрицательным, но и не дал результата, которого ожидали, - отметил он. - Несмотря на квалификацию, опыт и известность иностранного тренера, глубоких отношений с игроками команды не сложилось: языковой барьер сыграл, плюс менталитет.

Напомним, «Салават Юлаев» в текущем спортивном сезоне 2017/2018 добрался до 1/4 финала Кубка Гагарина, но, к сожалению, уступил в серии со счетом 3:4 челябинскому «Трактору». Бывший главный тренер клуба, финн Эркка Вестерлунд получил отставку 4 апреля.

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