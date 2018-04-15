Глава Башкирии о новом тренере «СЮ»: Это тоже риск

- Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но когда-то надо начинать. Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы «Салават Юлаев» был в лидерах лиги, тем более, что финансирование клуба нормальное и не сокращалось, - высказался глава Башкирии.