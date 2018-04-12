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В Башкирии прошла акция «Улыбка Гагарина»

12 апреля 2018, 16:33
Людям предлагали сфотографироваться на фоне памятника первому космонавту.

Всероссийская акция, проводимая движением «Волонтеры победы», прошла в разных городах Башкирии, в том числе и в Октябрьском. В этом городе в парке имени Юрия Гагарина недавно открыли памятник первооткрывателю космических путешествий.

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, который отмечается во всем мире, активисты движения вышли на улицу и предлагали прохожим сфотографироваться на фоне памятника Юрию Алексеевичу. Ребята также раздавали листовки о современных российских космонавтах.

- Замечательно, что есть в нашей республике неравнодушная молодежь, которая соглашается и участвует в мероприятиях с целью напомнить всем, что в нашей выдающейся стране есть чем гордиться и здорово, что они популяризуют мирные победы нашего Отечества, - рассказал руководитель БРО ВОД «Волонтеры Победы» Александр Юдин.

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