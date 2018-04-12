В Башкирии прошла акция «Улыбка Гагарина»

- Замечательно, что есть в нашей республике неравнодушная молодежь, которая соглашается и участвует в мероприятиях с целью напомнить всем, что в нашей выдающейся стране есть чем гордиться и здорово, что они популяризуют мирные победы нашего Отечества, - рассказал руководитель БРО ВОД «Волонтеры Победы» Александр Юдин.