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В Башкирии прокуроры нашли нарушения противопожарных норм в местной школе

11 апреля 2018, 09:18
После вмешательства прокуроров выявленные нарушения устранили.

Прокуратура Бижбулякского района вместе с сотрудниками МЧС провела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в муниципальной спортивной школе «Парус».

Здание школы сдано в эксплуатацию в 2015 году. Во время проверки эксперты установили, что в нем неисправны системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В помещениях заперты эвакуационные выходы, в спортивном зале они занавешены сетью. В классах и коридорах отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации.

Директору спортшколы прокуроры внесли представление. В отношении него также возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

После прокурорского вмешательства большинство нарушений устранили: работоспособность пожарной сигнализации восстановили, эвакуационные выходы открыли, установили спецзнаки.

Однако соблюдение требований пожарной безопасности в школе остается на контроле надзорного ведомства.

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