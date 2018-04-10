В Башкирии на конкурс памяти Хании Фархи начал принимать заявки

Проект конкурса, как пишет» Башинформ», подготовила родная сестра певицы Фируза Ибатуллиина, жительница Татышлинского района, откуда родом семья Фархи. На проведение мероприятия выделен грант главы республики Рустэма Хамитова деятелям культуры и искусства. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 20 до 35 лет, от 35 лет и старше. Самодеятельные и профессиональные исполнители оцениваются жюри отдельно. Участники конкурса исполняют по два произведения из репертуара Хании Фархи.