Хания Фархи стала лауреатом премии имени Ангама Атнабаева посмертно

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Награду вручили ее родной сестре Фирузе Ибатуллиной.
Певица народная артистка Башкирии и Татарстана Хания Фархи посмертно стала лауреатом районной премии имени Ангама Атнабаева за 2016 год, сообщает «Башинформ». Награду вручили ее родной сестре Фирузе Ибатуллиной, которая собирается организовать конкурс исполнителей башкирской и татарской песни имени Хании Фархи в 2018 году.
26 февраля в башкирском драмтеатре пройдет вечер памяти Ангама Атнабаева, который посвящен 90-летию со дня рождения народного поэта. Памятные мероприятия также прошли на его родине в селе Старый Курдым Татышлинского района.
Напомним, Хании Фархи не стало 27 июля. Артистка скончалась в родной деревне в Татышлинском районе республики из-за сердечной недостаточности.
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