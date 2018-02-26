Хания Фархи стала лауреатом премии имени Ангама Атнабаева посмертно

Награду вручили ее родной сестре Фирузе Ибатуллиной.

Певица народная артистка Башкирии и Татарстана Хания Фархи посмертно стала лауреатом районной премии имени Ангама Атнабаева за 2016 год, сообщает «Башинформ». Награду вручили ее родной сестре Фирузе Ибатуллиной, которая собирается организовать конкурс исполнителей башкирской и татарской песни имени Хании Фархи в 2018 году.

26 февраля в башкирском драмтеатре пройдет вечер памяти Ангама Атнабаева, который посвящен 90-летию со дня рождения народного поэта. Памятные мероприятия также прошли на его родине в селе Старый Курдым Татышлинского района.