В Казани одну из новых улиц назовут в честь Хании Фархи

Комиссия по топонимике Казани приняла решение о внесении имени исполнительницы Хании Фархи в банк данных для последующего использования при наименовании новых улиц города, сообщает inkazan.ru.
По данным издания, с соответвующей просьбой в мэрию Казани обратились поклонники певицы. Ответ они получили 29 декабря 2017 года.
- Несомненно, Хания Фархи являлась народной певицей, ее неповторимым голосом заслушивались тысячи слушателей по всей стране, она пользовалась огромной популярностью и искренней любовью. Ее многолетняя деятельность, безусловно, заслуживает увековечения в Республике Татарстан, - ответила поклонникам творчества певицы замглавы Казани Людмила Андреева.
Народная артистка Татарстана и Башкортостана скончалась 27 июля 2017 года на 57-м году жизни. Певица навещала мать в деревне в Башкирии, у нее случился приступ. Женщина скончалась по дороге в больницу.