В Казани одну из новых улиц назовут в честь Хании Фархи

Хания Фархи была народной артисткой Башкирии и Татарстана.

Комиссия по топонимике Казани приняла решение о внесении имени исполнительницы Хании Фархи в банк данных для последующего использования при наименовании новых улиц города, сообщает inkazan.ru.

По данным издания, с соответвующей просьбой в мэрию Казани обратились поклонники певицы. Ответ они получили 29 декабря 2017 года.

- Несомненно, Хания Фархи являлась народной певицей, ее неповторимым голосом заслушивались тысячи слушателей по всей стране, она пользовалась огромной популярностью и искренней любовью. Ее многолетняя деятельность, безусловно, заслуживает увековечения в Республике Татарстан, - ответила поклонникам творчества певицы замглавы Казани Людмила Андреева.