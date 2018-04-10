В администрации Благовещенского района Башкирии объяснили референдум

Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Наталья Логунова сообщила, что решение о проведении местного референдума должно приниматься на уровне муниципалитета. Помимо этого, представитель ведомства довольно ясно дала понять, что вопрос о строительстве полигона практически уже решен, потому что его проект прошел экспертизу в управлении Росприроднадзора по РБ и получил положительную оценку.