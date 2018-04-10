В администрации Благовещенского района Башкирии объяснили референдум

Глава администрации Благовещенского района дал разъяснения по поводу порядка проведения референдума о строительстве полигона ТКО в Благовещенском районе. А в минэкологии просветили о текущей ситуации вокруг полигона. Документы Медиакорсети предоставил общественник Геннадий Безносиков.
Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Наталья Логунова сообщила, что решение о проведении местного референдума должно приниматься на уровне муниципалитета. Помимо этого, представитель ведомства довольно ясно дала понять, что вопрос о строительстве полигона практически уже решен, потому что его проект прошел экспертизу в управлении Росприроднадзора по РБ и получил положительную оценку.
- По информации из администрации Благовещенского района строительство полигона ТКХ, предполагающего захоронение отходов без их сортировки не планируется. Будущий объект представляет собой современный мусоросортировочный комплекс с с ортировкой твеердых коммунальных отходов мощностью 50 тысяч тонн в год, - пояснила Наталья Логунова в своем письменном ответе.
Глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов ответил общественникам в письме, в котором рекомендовал им собрать не более пяти процентов от участников референдума, зарегистрированных на территории района. А также рассказал о порядке проведения референдума и о том, какие документы необходимо предоставить.
В случае если все будет сделано правильно, районные депутаты должны будут рассмотреть вопрос о проведении референдума. Сам глава по закону не имеет полномочий принимать решения о назначении референдума, пояснил он.
Один из инициаторов референдума общественный эколог Геннадий Безносиков пояснил Медиакорсети, что ответ от главы администрации Благовещенского района был получен спустя месяц после нескольких обращений от жителей района с просьбой, чтобы администрация стала одним из организаторов референдума.
Он считает этот ответ отказом.
- Он должен был перенаправить письмо в Совет, если не имеет прав, поскольку Совет - это его работодатель и сидят они в одном здании, а не тянуть целый месяц, - сказал Геннадий Безносиков.
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