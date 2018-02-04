Полигон в Благовещенске: В Башкирии эколог решил участвовать в суде

В Башкирии житель Благовещенска, общественный экологический инспектор Союза экологов РБ Геннадий Безносиков обжаловал в суде его отстранение о от судебного процесса по полигону ТКО в Благовещенском районе.

Геннадий Безносиков направил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии в апелляционную инстанцию, сделал он это в электронном виде.

- Сегодня я отправил жалобу на решение суда о моем недопуске к участию в процессе по полигону ТКО в Благовещенском районе в качестве третьей стороны, не представляющей отдельных требований, - рассказал Медиакорсети Геннадий Безносиков. – Я не согласен с основаниями суда, якобы мои права в данном деле не нарушаются. Во-первых, я житель Благовещенска, и нарушаются мои экологические права, во- вторых, я общественный экологический инспектор.

Напомним, в Арбитражном суде Башкирии 29 января начались слушания по иску компании «Регион-Капитал» к администрации Благовещенского района Башкирии. Застройщик через суд пытается вернуть разрешение на строительство полигона в 5 км от Благовещенска. Как прозвучало в суде, администрация в июне прошлого года выдала разрешение на строительство, однако в октябре его отозвала.

Геннадий Безносиков считает начало работ по проекту (вырубку лесных насаждений) нарушением закона, в том числе и его прав на благоприятную окружающую среду.

- Они начали строительство, не имея на то прав, - считает эколог. - В «Госглавэкспертизе» мне сообщили, что ООО «Регион-Капитал» предоставило проектную документацию на экспертизу, но компании в этом было отказано из-за несоответствия их документов требованиям регулирующих нормативных актов. Копии своей жалобы я направил по электронной почте участникам процесса: ООО «Регион-Капитал» и в администрацию Благовещенского района.

Следующее слушание по делу состоится 15 февраля.