«Рекомендации» Вконтакте набирают миллиард просмотров

Ежедневно раздел «Рекомендации» просматривают один миллиард раз. Сервис посещают 35 процентов пользователей мобильных приложений Vk.
Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций, рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.
Раздел «Рекомендации» появились в сентябре 2017 года. Он состоит из карточек для удобства пользователей, чтобы не тратить время, листая длинные посты. Нажимая на карточку, публикация открывается полностью.