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«Рекомендации» Вконтакте набирают миллиард просмотров

10 апреля 2018, 11:43
«Рекомендации» были официально представлены в сентябре 2017 года в рамках обновления экосистемы для авторов контента.

Ежедневно раздел «Рекомендации» просматривают один миллиард раз. Сервис посещают 35 процентов пользователей мобильных приложений Vk.

Таких результатов нам удалось достичь благодаря постоянному совершенствованию алгоритмов, лежащих в основе определения интересов пользователей и связей между ними и миллионами публикаций, рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

Раздел «Рекомендации» появились в сентябре 2017 года. Он состоит из карточек для удобства пользователей, чтобы не тратить время, листая длинные посты. Нажимая на карточку, публикация открывается полностью.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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