В Уфе строительство набережной идет с опережением графика

Как подчеркивают чиновники, новый облик набережной даст уфимцам уверенность в своей защищенности от негативных последствий паводков и придаст городу эстетическую привлекательность. Как отмечают горожане в соцсетях, данный аргумент вызывает некоторое недоумение хотя бы потому, что до верхнего уровня набережной паводок не добирался уже, как минимум, 50 лет, а ее нижние площадки благоустроенные площадки окажутся затопленными в любом случае.