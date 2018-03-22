«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в четвертом матче

Сегодня первый период значительно лучше, и по броскам у уфимцев преимущество.Огорчил эпизод, в котором шайба после броска челябинца попала в лицо Кемппайнену, и тот ушел в раздевалку на последней минуте. Надеемся, что все обойдется, и Йонас сможет продолжить игру. Перерыв.