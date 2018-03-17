Нападающий "Трактора" Кручинин: Когда на нас давят, мы отбрасываемся

Нападающий "Трактора" Кручинин: Когда на нас давят, мы отбрасываемсяВидео
Сегодня, 21:42Разиф Абдуллин
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Алексей Кручинин объяснил поражение своего клуба сразу после игры с "Салаватом Юлаевым".
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Видео: Артем Михайлов, Youtube.com
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
Нападающий ХК "Трактор" Алексей Кручинин дал послематчевое интервью, в котором объяснил поражение своей команды психологическими проблемами.
- Когда на нас давят, мы перестаем играть с шайбой, отбрасываемся, - сказал он. - Все скатываемся в свою зону. Поэтому и бросков нету.
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