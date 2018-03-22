Глава следкома проверит причины отказа от дела о гибели младенца в Башкирии

Известно, что на личном приеме у Александра Бастрыкина побывали просители из Москвы, Приморского края, Дагестана, Владимирской, Калужской, Тамбовской и Челябинской областей. В ходе общения с ними были тщательно рассмотрены десять вопросов к следствию, которые в основном касались расследований преступлений, связанных с медициной.