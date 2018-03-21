Уроженец Башкирии нашел курай на Курилах и использовал его по назначению

В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший исполнение башкирской мелодии на курае.
Как выяснилось, музыканта зовут Ильнур Ибрагимов. Волею судьбы оказавшись на курильском острове Кунашир, он к своему изумлению обнаружил там вдруг цветок курая.
Из его стебля со знанием дела молодой человек изготовил одноименный музыкальный инструмент и порадовал своих курильских знакомых исполнением задушевной башкирской мелодии на берегу Охотского моря.
За четыре дня видеоролик в соцсетях уже посмотрели больше 24 тысяч пользователей. Автор видео - Ильшат Зинатуллин.
Ильшат - сварщик, он из Стерлитамака, а Ильнур - арматурщик, он родом из Учалов, но уже несколько лет живёт в Уфе.
- Мы находимся здесь в командировке от Запсибгазпрома, занимаемся строительством. Работаем на стройке. На Курилы попали в августе и скоро собираемся домой. В тот день мы как раз отдыхали и решили прогуляться на берег моря. Там и нашли курай, когда шли на рыбалку, - рассказали молодые люди Медиакорсети. - Природа там очень красивая. На видео через пролив виден остров Хоккайдо, это Япония. Так же запечатлен вулкан Менделееев и озеро Лагуное. Наша башкирская мелодия на берегу океана тоже зазвучала очень красиво.
По словам Ильнура, он начал заниматься кураем еще в школе в Учалах. Во 2-м классе начал ходить в кружок к педагогу Айбулату Байгарину. После 9-го класса поступил в Учалинское училище исскуств и культуры по классу курая, отучился и получил диплом. А потом он все-таки выбрал профессию строителя, и вот судьба занесла молодого человека на Курилы. Найдя там курай, он обрадовался ему как близкому другу и сразу припомнил все свои музыкальные навыки.