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Уроженец Башкирии нашел курай на Курилах и использовал его по назначению

21 марта 2018, 11:30
Изготовив национальный музыкальный инструмент, он сыграл на нем башкирскую мелодию.

В соцсетях появился видеоролик, запечатлевший исполнение башкирской мелодии на курае.

Как выяснилось, музыканта зовут Ильнур Ибрагимов. Волею судьбы оказавшись на курильском острове Кунашир, он к своему изумлению обнаружил там вдруг цветок курая.

Из его стебля со знанием дела молодой человек изготовил одноименный музыкальный инструмент и порадовал своих курильских знакомых исполнением задушевной башкирской мелодии на берегу Охотского моря.

За четыре дня видеоролик в соцсетях уже посмотрели больше 24 тысяч пользователей. Автор видео - Ильшат Зинатуллин.

Ильшат - сварщик, он из Стерлитамака, а Ильнур - арматурщик, он родом из Учалов, но уже несколько лет живёт в Уфе.

- Мы находимся здесь в командировке от Запсибгазпрома, занимаемся строительством. Работаем на стройке. На Курилы попали в августе и скоро собираемся домой. В тот день мы как раз отдыхали и решили прогуляться на берег моря. Там и нашли курай, когда шли на рыбалку, - рассказали молодые люди Медиакорсети. - Природа там очень красивая. На видео через пролив виден остров Хоккайдо, это Япония. Так же запечатлен вулкан Менделееев и озеро Лагуное. Наша башкирская мелодия на берегу океана тоже зазвучала очень красиво.

По словам Ильнура, он начал заниматься кураем еще в школе в Учалах. Во 2-м классе начал ходить в кружок к педагогу Айбулату Байгарину. После 9-го класса поступил в Учалинское училище исскуств и культуры по классу курая, отучился и получил диплом. А потом он все-таки выбрал профессию строителя, и вот судьба занесла молодого человека на Курилы. Найдя там курай, он обрадовался ему как близкому другу и сразу припомнил все свои музыкальные навыки.

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