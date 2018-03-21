Уроженец Башкирии нашел курай на Курилах и использовал его по назначению

- Мы находимся здесь в командировке от Запсибгазпрома, занимаемся строительством. Работаем на стройке. На Курилы попали в августе и скоро собираемся домой. В тот день мы как раз отдыхали и решили прогуляться на берег моря. Там и нашли курай, когда шли на рыбалку, - рассказали молодые люди Медиакорсети. - Природа там очень красивая. На видео через пролив виден остров Хоккайдо, это Япония. Так же запечатлен вулкан Менделееев и озеро Лагуное. Наша башкирская мелодия на берегу океана тоже зазвучала очень красиво.