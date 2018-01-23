Родные языки и курай помогли сенатору Лилии Гумеровой улучшить рейтинг
Сегодня, 12:58ПолитикаНаталья Кузнецова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сенатор Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова поднялась на четыре позиции в рейтинге Медиалогии по итогам 2017 года, заняв 38 место.
В ноябре прошлого года Лилия Гумерова высказалась по проблеме изучения родных языков. Она считает, что вопросы изучения башкирского языка в регионе отлажены и местные власти контролируют ситуацию.
В декабре Лилия Гумерова заявила, что намерена зарегистрировать музыкальный инструмент в качестве бренда региона, объяснив это тем, что Башкирия - это место происхождения курая.
Также СМИ сообщали, что она прошла курсы губернаторов.
Лидером рейтинга осталась сенатор от Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. На второе место с седьмого поднялся сенатор от Пермского края Алексей Пушков. На третьем остался Франц Клинцевич от Смоленской области.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей