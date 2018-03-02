Курай зарегистрирован как территориальный бренд Башкирии

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, федеральная служба по интеллектуальной собственности создала специальный портал, посвященный правовой охране наименованиям мест происхождения товаров. Для этого создана специальная "дорожная карта", в которой прописан перечень всех необходимых действий.

– Мы пошагово определили все этапы, начиная с установления на уровне региона ответственного за работу по продвижению региональных брендов и завершая принятием решения о соответствующей государственной регистрации, — подчеркнула Лилия Гумерова.