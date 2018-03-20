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В Башкирии руководство ЖСК вновь уличили в двойной продаже квартиры

20 марта 2018, 12:51
В итоге покупательницу обманули на 5 млн рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ разоблачили факт мошенничества в сфере продажи жилья. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по РБ. Как следует из материалов дела, жительница Уфы вступила в жилищно-строительный кооператив, мечтая купить квартиру и заплатила руководителю ЖСК больше 5 миллионов рублей. Тот обещал предоставить ей квартиру в строящемся доме по улице Худайбердина, 11, заключив членский договор.

Однако слова своего сдерживать, судя по всему, даже и не собирался, поэтому вскоре продал полагавшуюся женщине квартиру другому члену кооператива по аналогичному договору. Об этом стало известно, когда оба собственника, заплатившие деньги за одну и ту же квартиру, попытались оформить права собственности на новое жилье.

Председатель ЖСК так и не вернул покупательнице деньги. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Теперь в отношении председателя ЖСК возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Напомним, сейчас в Кировском суде города Уфы рассматривается уголовное дело против руководства ЖСК «Дуслык-строй». По данным следствия, подсудимый вместе с двумя предполагаемыми сообщниками реализовал 99 квартир в строящемся доме членам кооператива. До настоящего времени дом так и остается не достроен. Из более чем 300 миллионов на строительство направлено лишь только около 120 миллионов. Оставшиеся деньги подозреваемые присвоили и потратили на личные нужды. По решению суда обвиняемый находится под домашним арестом.

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