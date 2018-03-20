В Башкирии руководство ЖСК вновь уличили в двойной продаже квартиры

Напомним, сейчас в Кировском суде города Уфы рассматривается уголовное дело против руководства ЖСК «Дуслык-строй». По данным следствия, подсудимый вместе с двумя предполагаемыми сообщниками реализовал 99 квартир в строящемся доме членам кооператива. До настоящего времени дом так и остается не достроен. Из более чем 300 миллионов на строительство направлено лишь только около 120 миллионов. Оставшиеся деньги подозреваемые присвоили и потратили на личные нужды. По решению суда обвиняемый находится под домашним арестом.