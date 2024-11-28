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Мошенничество с квартирами

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2024
Липовый «решала» обманул жителей Башкирии на ₽9 млн
28 ноября, 13:33
Новые схемы мошенничества: как уфимцем защититься от интернет-краж
18 мая, 08:25
2021
Почти мертвые души: почему жертвы «черных риелторов» из Уфы не могут доказать правду
14 сентября 2021, 06:41
2019
Экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии признали виновным в мошенничестве
7 ноября 2019, 06:55
Уфимку задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с жильем
От ее действий пострадали 11 человек.
28 февраля 2019, 09:30
2018
Верховный суд Башкирии отправил в колонию мошенника, отобравшего квартиру у старика
31-летний подсудимый пытался доказать, что не виновен в происшедшем, но его аргументы суд посчитал несущественными.
8 ноября 2018, 09:38
В Уфе завели новое дело на дельцов с «Дуслык-строя»
5 апреля 2018, 09:47
В Башкирии руководство ЖСК вновь уличили в двойной продаже квартиры
В итоге покупательницу обманули на 5 млн рублей.
20 марта 2018, 07:51
2017
В Башкирии осудили главу сельсовета за мошенничество с жильем
28 сентября 2017, 10:21

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