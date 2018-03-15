В Уфе подсудимым по делу ЖСК «Дуслык-строй» грозят большие сроки заключения

Сегодня, 15 марта, в Кировском районном суде Уфы прошли прения по делу о мошенничестве и отмывании незаконных отходов против бывшего председателя жилищно-строительного кооператива «Дуслык-строй» Разифа Абдрашитова и директора подрядной компании «Энерготехсервис» Андрея Чеботарева.

Напомним, проблемный 1о-этажный многоквартирный жилой дом расположен на углу улиц Кирова и Пархоменко в Уфе. Дом планировалось сдать в 2010 году, но уже в 2011 году строительство было заморожено.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», представитель гособвинения запросил для обоих подсудимых реальные сроки заключения в колонии общего режима. Так, для Разифа Абдрашитова прокурор считает применимым наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 850 тыс. рублей, а для Андрея Чеботарева — заключение на десять лет со штрафом 900 тыс. рублей.

На скамье подсудимых находится еще один фигурант уголовного дела «Дуслык-строя» Валерий Денисов, который несколько лет назад скрылся за рубежом и был экстрадирован в Россию в конце прошлого года. Он также обвиняется в мошенничестве и легализации незаконного дохода. Но в отношении него гособвинитель еще не высказался.

По мнению гособвинителя, вина обоих подсудимых заключается в том, что они, будучи представителями инвестора и заказчика строительства, продали пайщикам кооператива 99 квартир, собрав 307 млн рублей, из которых было вложено в строительство лишь около трети этой суммы. При этом, по данным следствия, проектно-сметная документация объекта предполагала строительство дома всего только на 65 квартир. Средства пайщиков, как заявила прокурор, подсудимые потратили на личные нужды.

Что характерно, подсудимые своей вины так и не признали, а их адвокаты потребовали оправдательного приговора, заявив, что вина подзащитных не доказана.