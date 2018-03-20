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В Башкирии продолжатся снегопады

20 марта 2018, 10:30
К концу недели синоптики обещают снег с дождем.

Снегопады в республике продолжатся до конца недели, сообщают синоптики Башгидромета. Сегодня, 20 марта, ожидается сильный снегопад. В остальные дни недели интенсивность осадков будет меняться.

Уже завтра синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на северный умеренный. Температура воздуха днем составит -1,-6.

В среду вновь пойдет снег. Ветер ожидается восточный умеренный. Температура воздуха ночью -17,-22, по югу республики -10,-15, днем 0,-5, по югу до +5.

22 марта синоптики обещают мокрый снег с дождем, в отдельных районах прогнозируют гололед, снежный накат.

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