МЧС предупредило жителей Башкирии о надвигающемся снегопаде

Снегопад будет сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.

МЧС по республике Башкортостан начало рассылать жителям региона сообщения с предупреждением о надвигающейся непогоде. По данным ведомства восьмого января погодные условия в республике резко ухудшаться.

- Ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.