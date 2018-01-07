МЧС предупредило жителей Башкирии о надвигающемся снегопаде

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Снегопад будет сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду.
МЧС по республике Башкортостан начало рассылать жителям региона сообщения с предупреждением о надвигающейся непогоде. По данным ведомства восьмого января погодные условия в республике резко ухудшаться.
- Ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС призывают жителей Башкирии быть внимательными и осторожными, а в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по номеру 101.
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