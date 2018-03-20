Рустэм Хамитов: Владимир Путин много делает для Башкирии

Президент России с огромным уважением относится к нашей республике. Он много делает для того, чтобы у нас строились новые объекты, появлялась хорошая инфраструктура. Можно сказать и о том, что благодаря президенту Республика Башкортостан имеет сегодня 25 процентов акций такой крупнейшей компании, как «Башнефть».