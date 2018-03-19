ЦИК Башкирии: Явка на выборах президента составила 75 процентов

19 марта в 11-45 завершился очередной брифинг в ЦИКе Башкирии, посвященный итогам голосования в республике. Итоговая явка по республике составила 75,45 процента - это значит, что в Башкирии проголосовали 2 млн 097 834 избирателей из 3-х млн человек. В Уфе явка составила 72,42 процента. Для сравнения — на выборах президента РФ в 2012 в Башкирии итоговая явка составила 76,38 процента.

В целом по городам республике явка была 68 процентов. В шести районах республики и вовсе проголосовали более 80% избирателей. Особо активными были на голосовании жители Бурзянского, Кармаскалинского, Чекмагушевского, Илишевского, Федоровского, Салаватского районов. В последнем явка продемонстрировала цифру в 92%. В целом по сельским районам явка составила 79,51 процента.

Голоса за кандидатов распределились следующим образом: за Владимира Путина проголосовали 77,69 процента жителей республики (по стране этот показатель — 76,67 процента), за Павла Грудинина — 12,09 процента (по РФ 11,79 процента), за Владимира Жириновского 5,03 процента (по РФ 5,66 процента), Ксению Собчак — 1,26 процента (по РФ 1,67 процента), Григория Явлинского 0,84 процента (1,04 процента по РФ), Бориса Титова — 0,69 процента (0,76 процента по РФ), Сергея Бабурина — 0,69 процента (0,65 процента по РФ), Максима Сурайкина — 0,89 процента (по РФ 0,68 процента).

В ЦИК РБ отметили, что жители республики голосовали достаточно активно.

Политолог Станислав Шкель прокомментировал данные нам данные о явке:

- На мой взгляд, в целом это вполне обычная норма явки для республики и вообще для президентских выборов. Напомню, на прошлых выборах 2012 она составила 76 процентов, сейчас 75 процентов, то есть никакого увеличения не наблюдается. Как и прежде, сельские районы голосуют существенно более активно (до 90 процентов), чем городские. В этом тоже нет ничего удивительного. Так было всегда.

Все восторги по поводу явки, на мой взгляд, связаны не столько собственно с показателями самой явки, которая как мы видим, вполне обычная, а с вызовом, который был брошен оппозицией в виде стратегии бойкота выборов.

С этим вызовом власть, безусловно, справилась, но ценой привлечения неимоверных усилий по административному прессингу и искусственной "накачки" явки.

Таких усилий по давлению на бюджетников именно для увеличения явки я не помню за всю постсоветскую историю выборов в России. В итоге властям действительно удалось удержать явку в условиях объективного спада интереса к этим выборам и вызовам со стороны оппозиции. В этом смысле, конечно, власть выиграла и добилась своего. Но говорить о росте самой явки и о каких-то "фантастических" результатах в этом смысле я бы не стал. Это просто не соответствует конкретным фактам и данным.

По словам политолога Аббаса Галлямова, избирателей мобилизовали по всей стране.

- Явка выросла по всей стране тоже. Республиканские власти здесь ни причём. Все, что они сделали, это вопреки кремлёвским запретам подключили административный ресурс и получили массу ненужных скандалов, смазав впечатление от победы.