Ирек Ялалов о выборах президента в Уфе: Отработали безупречно

На очередном оперативном совещании в городской администрации Ирек Ялалов прокомментировал прошедшие выборы президента России. Напомним, что в Башкирии, по данным Центризбиркома республики, явка составила 75,45% (против 76,38% на выборах президента в 2012 году). В Уфе явка составила 72,42%. Как заявил сам мэр Уфы, по данным ЦИК России, Уфа стала лидером среди крупных городов России по явке на выборах.

- Если убрать советский период, где всегда была высокая явка на выборах, это высокая явка. Самое главное – это абсолютно реальные показатели. Наш президент получил всенародный мандат на работу в течение следующих шести лет, и мы надеемся, что те ключевые пункты из послания президента Федеральному собранию, которые касаются выделения средств на развитие транспорта, инфрастуктуру, - все это даст новый импульс для улучшения комфортной городской среды.

Особое внимание глава Уфы уделил социальному блоку – учителям, врачам, иным специалистам социальной сферы, которые работали в этот день.