Глава Башкирии об итогах выборов: Мы все поработали хорошо

Сегодня,19 марта, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе брифинга прокомментировал итоги прошедших накануне выборов президента Российской Федерации. Глава региона пребывал в прекрасном настроении, комментируя итоги главного политического события в стране.

- Мы сегодня видим предварительные результаты: явка избирателей по Российской Федерации – более 67 процентов. Это, конечно, очень солидная цифра. Мы понимаем, что это результат большой работы всех уровней власти, общественности, политических партий, - отметил Рустэм Хамитов. - Что касается нашей республики, явка у нас существенно выше – 75,4 процента. При этом мы видим, что действительно города показали хорошие результаты. Это опять же свидетельствует о том, что наши граждане придают большое значение этим выборам, хотят участвовать в будущем нашей страны, в формировании политической повестки. Безусловно, это тоже ко многому обязывает власть нашей республики.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что выборы, по его мнению, прошли легитимно.

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Эти выборы показали, что такую хорошую явку и хорошие результаты можно получать абсолютно легитимно. Для этого нужно работать с гражданами, с обществом, объяснять, доказывать, показывать результаты. Собственно говоря, на протяжении последних полутора-двух месяцев властные структуры, кандидаты в президенты России занимались такой созидательной работой. Результаты, что называется, налицо

, - подчеркнул глава Башкирии. - Мы считаем, что все поработали хорошо.

Словно не зная ничего о поступавших вчера весь день в Центризбирком жалобах наблюдателей, глава Башкирии уверенно заявил журналистам, что жалоб на дискомфортные условия труда не было. Зато он подчеркнул, как непросто пришлось работать членам избиркомов.

- Считаю, что все требования, которые предъявляются к участковым и территориальным избирательным комиссиям, были выполнены. Многократно изучалось техническое оснащение, обсуждались вопросы безопасности на участках. Члены участковых избирательных комиссий многократно обходили жителей, разъясняя их права и обязанности в день голосования, работала общественность, - пояснил он. - Люди с удовольствием пошли на участки, несмотря на то, что вчера в Башкортостане была сложная погода. Это сегодня солнышко, а вчера задувал ветер, был снег, и территориальные избирательные комиссии еле-еле привезли документы с некоторых избирательных участков. Такое тоже было.

Рустэм Хамитов несколько раз в процессе интервью подчеркнул, что с его точки зрения, в результатах выборов в Башкирии никто не усомнится.

- Всё прошло в рамках закона, и это главное, - заявил он и вновь рассказал об отрывающихся теперь блестящих перспективах для различных сфер экономики Башкирии.

- Мы понимаем, что значительные усилия будут направлены на повышение производительности труда, конкурентоспособности наших предприятий, на вопросы, связанные с современным развитием экономики. Цифровизация, искусственный интеллект, робототехника, другие новации, которые существуют на сегодняшний день, будут продвигаться особенно активно. Туда будут направляться значительные ресурсы, речь идёт о триллионах рублей, - сказал Рустэм Хамитов. - Хочу сказать, что мы с большой уверенностью смотрим в будущее с точки зрения и наших финансовых возможностей, и, главное, реализации тех целей, о которых я сейчас говорил и которые сформулированы в послании президента и в стратегии-2030 Республики Башкортостан. Мы добьёмся этих целей. У нас нет другого пути.

При этом он отметил, что властям не стоит расслабляться на фоне достигнутых успехов.