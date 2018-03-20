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Почти 1 млн жителей Башкирии выбирали помимо президента еще и зоны отдыха

20 марта 2018, 16:26
Результаты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые следует благоустроить на счет государства, будут подведены до конца текущей недели.

Более 988 тысяч жителей Башкортостана приняли участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые , по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2019 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В рейтинговом голосовании, по официальным данным, приняли участие жители 24 населенных пунктов республики. Они делали свой выбор из 109 общественных территорий, среди которых были парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны, набережные и улицы.

В ближайшее время общественные комиссии подведут итоги голосования, и до конца недели сведения о победителях будут опубликованы. Кстати, глава Уфы Ирек Ялалов сегодня утром на оперативке в столичной мэрии рассказал, что в Уфе в рейтинговом голосовании приняли участие около 450 тысяч человек.

Как отметили эксперты и СМИ, участников голосования было бы больше, если бы на всех избирательных участках группы, проводящие данное рейтинговое голосование, были расположены в поле видимости избирателей.

Для справки

В 2017 году в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в Башкирии приняли участие 23 муниципальных образования, было благоустроено 416 дворовых и 37 общественных территорий.

В 2018 году в реализации приоритетного проекта будут участвовать все 63 муниципальных образования республики. Общий объем средств, направляемый на благоустройство дворовых и общественных территорий превысит 1 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 891 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 175 млн рублей.

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