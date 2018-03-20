Почти 1 млн жителей Башкирии выбирали помимо президента еще и зоны отдыха

В ближайшее время общественные комиссии подведут итоги голосования, и до конца недели сведения о победителях будут опубликованы. Кстати, глава Уфы Ирек Ялалов сегодня утром на оперативке в столичной мэрии рассказал, что в Уфе в рейтинговом голосовании приняли участие около 450 тысяч человек.