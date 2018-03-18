На участке №122 в Уфе место рейтингового голосования задвинули подальше

Сегодня, 18 марта, в Медиакорсеть поступило сообщение о том, что на избирательном участке №122 в здании школы №34 в микрорайоне «Цыганская поляна» в Кировском районе Уфы группу, которая проводит опрос горожан по финансированию проектов по благоустройству, расположили слишком далеко от маршрута следования избирателей в зал для голосования и обратно. Об этом в редакцию сообщили горожане.

- Я случайно обратил внимание на двух женщин, которые сидят за столом в углу возле гардероба. Сначала подумал, что они просто ведут подсчет пришедших на участок избирателей, потому что ни таблички, ни указателя на них не было. А потом оказалось, что там проходит голосование за городские проекты по благоустройству территории. А мы как раз дома обсуждали с семьей накануне, за какие проекты нужно голосовать. Это очень нужное и полезное для города дело, поэтому я очень удивился, что их посадили так далеко от «тропинок», по которым местные жители проходят в зал для голосования и выходят обратно на улицу, - сообщила Татьяна М.

По словам горожанки, она спросила, почему стол поставили так далеко, а женщины, сидящие за ним, ответили, что их так посадили организаторы выборов.

- Они сказали, что к ним должен подойти волонтер, который будет приглашать людей принять участие в рейтинговом голосовании, а пока в их списке по ситуации около 9 часов утра едва набралось около десяти человек, хотя видно, что непосредственно на выборах уже побывало гораздо больше избирателей, - пояснила Татьяна. – Я считаю, что так быть не должно. Потому что из бюджета выделяются специально средства на проведение этого голосования и потом на реализацию городских проектов, значит, к их проведению нужно относиться ответственно.

По словам горожанки, ей также показалось странным, что на избирательном участке после отмечания в «амбарной книге» ей выдали флайер на посещение со скидкой кинокомплекса «Ultra».