В Уфе комиссия лишила инвалидности малышку с серьезной травмой позвоночника

По словам Дмитрия, операции и лечение маленькой Ярославе, конечно, помогли. Однако это не означает, что она больше не нуждается в регулярной поддерживающей терапии. Ее позвоночник в том, месте, где вырезали грыжу, оказался лишен защиты остистых отростков. Малышка растет, нагрузка на позвоночник, соответственно, также будет увеличиваться. Его обязательно нужно тренировать и укреплять.