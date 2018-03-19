В ЦИК Башкирии рассказали о 18 жалобах, поступивших в день голосования

Как сообщил зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов, 26 из поступивших 80-ти обращений были аналогичными по содержанию. Обращения от граждан в день голосования были связаны с процедурой по месту голосования, отказом от права наблюдателя, нарушением порядка агитации, вбросе бюллетеней. По 9 обращениям, связанным с незаконной агитацией, материалы направлены в суд. Все они касались так называемой «забастовки избирателей», инициированной командой штаба Алексея Навального.