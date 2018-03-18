В соцсетях появились новые сообщения о попытках вброса бюллетеней в Уфе

В соцсетях в открытом доступе размещены видеоролики, на которых, по словам их авторов, запечатлены попытки вброса бюллетеней на нескольких избирательных участках в Уфе.

Так, один из видеороликов, опубликованный в Фейсбуке, был сделан одним из наблюдателей на избирательном участке №388 на улице 50 лет СССР в Уфе. Видео снято уфимкой Таисией Фарафоновой. Женщина сообщила, что должна была работать в составе избирательной комиссии на этом участке от имени кандидата Павла Грудинина, однако в регистрации ей отказали.

Видео

Таисия Фарафонова оформила жалобу о происшедшем с просьбой разобраться и передала ее в территориальную избирательную комиссию Советского района Уфы.

В то же время мнения комментаторов в соцсетях по поводу происшедшего разделились.

- Это как-то мало похоже на вброс. Судя по всему, калибровка КОИБ. На видео слышно, как КОИБ проговаривает позиции, они что там за всех кидают? – поделился мнением Руслан Бахтеев.

- Даже если это какая-нибудь калибровка, то наблюдателям надо объяснить, что это такое, показать бумагу, которую туда кидают. Мол, это не действующие бюллетени. Показать, что урна ещё не опечатана. Потом бумаги убрать и при наблюдателях урну опечатать, - возразил по этому поводу политолог Аббас Галлямов.

Нарушение на УИК №86 Видео

По данным радио «Эхо Москвы В Уфе», в соцсетях опубликованы также видеоролики, запечатлевшие вбросы бюллетеней в урны на УИК №86 (ул. Гончарова, 19, лицей №52) и УИК №249 (Шафиева, 31/2, школа №97).