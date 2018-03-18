В ЦИК Башкирии ответили на жалобу наблюдателя об ущемлении его прав

В редакцию Медиакорсети поступил запрос о ситуации на участке 274. Наблюдатель пожаловался о том, что ему не дают следить в полной мере за ходом выборов.

По словам зампредседателя ЦИК Башкирии Марата Гадилова, ничего вопиющего в этом нет - председатель комиссии сам определяет место для наблюдателя.