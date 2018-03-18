В ЦИК Башкирии ответили на жалобу наблюдателя об ущемлении его прав
Сегодня, 19:55ПолитикаНадежда Валитова
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Оказывается, если свободно передвигаться и вести видеосъемку – это может помешать избирателям.
Сюжеты: Выборы-2018
В редакцию Медиакорсети поступил запрос о ситуации на участке 274. Наблюдатель пожаловался о том, что ему не дают следить в полной мере за ходом выборов.
По словам зампредседателя ЦИК Башкирии Марата Гадилова, ничего вопиющего в этом нет - председатель комиссии сам определяет место для наблюдателя.
Связано это с тем, что его работа может мешать избирателям, а их фото- и видеосъёмка может отразить чьи-то персональные данные. Кроме того, создать очереди.
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