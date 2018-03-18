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Эксперты: Жириновский набрал меньше, чем раньше, потому что постарел

19 марта 2018, 00:34
В целом политологи не удивлены результатами экзит-поллов.

Уфимские эксперты проанализировали первые данные экзит-поллов.

- Результаты не удивили. Среди кандидатов был явный лидер, он и набирает максимальное количество голосов, это Владимир Путин. На втором месте Грудинин - тоже неудивительно. Он провел свою кампанию и занял свое место. Результаты третьего места Владимира Жириновского, точнее, снижение результатов, он раньше больше получал, объясняется двумя факторами. Во-первых, неоднозначная кампания, свидетелями которой мы все были совсем недавно. Ну и во-вторых, конечно же, имеет место тот факт, что он стал более старым, это тоже повлияло на результат, - поделился своими мыслями эксперт Дмитрий Михайличенко.

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