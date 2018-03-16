В Уфе из-за «пьяной квартиры» произошел пожар в девятиэтажке

- В результате пожара пострадала не только квартира, в которой случилось возгорание, но и квартиры соседей. Те, кто находились выше или рядом на площадке, - задыхаются от дыма (как не проветриваем), те, кто были ниже по стояку, - залиты во время тушения пожара, - рассказала Татьяна Галанова.