Пожар в Инорсе унес жизни двух уфимцев

Двухэтажный бревенчатый барак, находящийся на улице Петрозаводская, загорелся поздно вечером. Пожар охватил площадь около 50 квадратных метров. Пожарные сумели потушить огонь к 22:07.

В бараке проживали порядка полсотни людей. Все они эвакуированы и размещены у знакомых или родственников.