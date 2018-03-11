Пожар в Инорсе унес жизни двух уфимцев

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Вчера, 10 марта, в Уфе произошел крупный пожар, где погибли люди. Трагедия случилась в микрорайоне Инорс.
Двухэтажный бревенчатый барак, находящийся на улице Петрозаводская, загорелся поздно вечером. Пожар охватил площадь около 50 квадратных метров. Пожарные сумели потушить огонь к 22:07.
В бараке проживали порядка полсотни людей. Все они эвакуированы и размещены у знакомых или родственников.
По данным источника «ГТРК-Башкортостан», пожарным не удалось спасти двух мужчин – они погибли.
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