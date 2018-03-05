В Уфе произошел пожар в исправительной колонии

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Сейчас устанавливаются причины возгорания.
4 марта вечером произошел пожар в исправительной колонии в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Загорелось чердачное помещение кирпичной двухэтажки.
По данным МЧС пожар тушили 10 единиц техники и 30 человек. Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
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