В Башкирии пристав присвоила себе 450 тысяч рублей

- Управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению конфликта интересов, - сообщили в службе судебных приставов. - Так, за 2017 год возбуждено 9 уголовных дел по материалам отдела противодействия коррупции Управления. Не остаются без жесткой реакции и факты конфликта интересов, так, в прошлом году в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 11 работников (за аналогичный период прошлого года - 1).