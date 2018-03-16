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В Башкирии пристав присвоила себе 450 тысяч рублей

16 марта 2018, 14:31
Женщина присвоила себе деньги, которые находились на депозитном счету одного из отделов.

Вынесен приговор бывшему главному специалисту-эксперту Октябрьского районного отдела судебных приставов, который обвиняется по статье «Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014-2015 годах сотрудница присвоила себе деньги, находившиеся на депозитном счету отдела, оформив банковскую карту на подставное лицо и переведя на счет деньги якобы в счет перечисления долга по исполнительному производству. Ущерб составил более 450 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года и обязал возместить ущерб.

- Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Республике Башкортостан, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе УФССП по РБ. - В результате проверки они установили, что главный специалист-эксперт по ведению депозитного счета Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы внесла в заявки на кассовый расход денежных средств с депозитного счета отдела заведомо ложные сведения о получателе этих денежных средств, а именно данные банковской карты своего знакомого.

Материалы проверки отдела противодействия коррупции УФССП России по Республике Башкортостан послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Статистика

- Управлением проводится жесткая линия по снижению коррупционных нарушений, работа по выявлению конфликта интересов, - сообщили в службе судебных приставов. - Так, за 2017 год возбуждено 9 уголовных дел по материалам отдела противодействия коррупции Управления. Не остаются без жесткой реакции и факты конфликта интересов, так, в прошлом году в связи с утратой доверия по результатам проведенных проверок уволены 11 работников (за аналогичный период прошлого года - 1).

Эта постоянная работа по профилактике коррупции дает свои результаты, в истекшем году зарегистрировано 10 уведомлений (в прошлом году было - 7) о склонении должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений, по всем проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий с участием подразделения по противодействию коррупции, возбуждено 4 уголовных дела, в т.ч. по ст. 291.2 УК РФ — 1, по ст. 291 УК РФ — 3.

Незаконное вознаграждение предлагалось, в основном, должниками – физическими лицами за незаконные действия по окончанию исполнительных производств и снятию запретов. Уже в текущем году зарегистрировано 2 таких факта, по которым проводятся следственные действия.

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