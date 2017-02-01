В Уфе судебный пристав получил срок за подделку документов

Мужчина подделал подпись своего коллеги, чтобы снять арест со счетов нефтяной компании.

В Уфе судебный пристав получил три года условно за превышение полномочий и служебный подлог.

Как выяснили сотрудники службы собственной безопасности, а затем подтвердили следователи, 43-летний Айрат Аглямов, подделав документы, смог убедить банк разблокировать счета предприятия нефтяного комплекса. Ранее счета были арестованы его коллегой из-за долгов компании перед контрагентами на сумму 5 млн рублей.

В суде установлено, что Аглямов по просьбе знакомого, работавшего в нефтяной компании, попросил своего коллегу снять арест, когда тот отказался, осуждённый сам подготовил необходимые документы и подделал подпись пристава, наложившего арест. Снятие ареста со счетов позволило должнику потратить более 1 млн рублей, которые по закону должны были пойти на погашение долгов по исполнительным листам.

Подсудимый свою вину не признал.

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