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В Башкирии пристав ударил журналиста электрошокером: подробности
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Башкирии пристав ударил журналиста электрошокером: подробности

Сегодня, 16:43ОбществоРазиф АбдуллинФото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)
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