В Башкирии пристав ударил журналиста электрошокером: подробности

В редакцию Медиакорсети поступило видео конфликтной ситуации, в ходе которой журналиста ударили электрошокером.

В распоряжении редакции информагентства оказалась видеозапись конфликтной ситуации в селе Аскарово, в ходе которой судебный пристав-исполнитель ударил электрошокером журналиста районной газеты «Оскон» Гаделя Ишмуратова (по словам журналиста).

Напомним, что 14 ноября Гадель Ишмуратов вечером прибыл на место событий - по телефонному звонку члена семьи Ильгамовых, которых приставы пришли выселять из дома. Глава семейства Зульфир Ильгамов считает, что выселение незаконно, поскольку, пока спор между ним и его братом шел в суде, было оформлено право собственности на одну пятую долю в спорном доме. Журналист, идя к дому, посчитал, что приставы выселяют людей на улицу, возможно, с нарушением их прав, поэтому и пошел на место событий. Приставы объясняют, что журналист мешал их работе, и их действия были продиктованы законом.

Главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов сегодня прокомментировал Медиакорсети ситуацию:

- Мы очень корректно себя вели. Мы не ограничены по времени при исполнении мер принуждения. Иногда возникает очень сложная ситуация – мы делаем шаг назад. Как в этой ситуации тоже было. В любой ситуации, когда возникает какая-то проблема при совершении исполнительных действий, тут же пристав делает шаг назад. Мы выжидаем. Поступает консультация из аппарата, в том числе я сам координирую эту работу. Лично мне поступает доклад от пристава-исполнителя, что и как надо делать. Дается определенная рекомендация.

В этой ситуации с вашим коллегой была проведена работа – пресс-секретарем. Ему объяснили, что идет процедура принудительного исполнения, и взыскатель, тот, который находится там на месте – против того, чтобы производилась съемка. По месту совершения исполнительных действий ему было рекомендовано покинуть его, это в целях не только его безопасности, но и в целях обеспечения порядка при совершении исполнительных действий. С ним вели долго переговоры, ни на какие уговоры ваш коллега (Гадель Ишмуратов – прим.) не пошел. Соответственно судебный пристав-исполнитель законно принял меры по удалению данного лица с места совершения исполнительных действий. Надо сказать заранее, что были не только какие-то действия со стороны наших сотрудников, но и он тоже применил определенное физическое воздействие на наших сотрудников. Мы не стали об этом сильно распространяться. И аккуратно, по-деловому удалили его с места совершения исполнительных действий.

- Попытки воспрепятствовать физической силой были с его стороны, - уточнил Ильнур Махмутов. - Если вас просят покинуть место совершения исполнительных действий, то вы должны его покинуть все, в том числе и средства массовой информации. В этом плане мы работаем очень жестко. Это коснется всех лиц, которые незаконно находятся на нашей территории. Территория, где совершаются исполнительные действия, должна освобождаться по указанию судебного пристава-исполнителя. Если это мешает работе по производству исполнительных действий, все лица покидают это место. Мы делаем это корректно и очень жестко. Поэтому если эта ситуация повторится, то мы естественно сделаем это еще раз.

- Здесь был спор между двумя братьями, - отметил главный судебный пристав Башкирии. - По сути, это, конечно, лишнее, когда спор между двумя братьями решается путем применения мер принуждения. Но здесь было решение суда. Мы обязаны его исполнить. Решение суда никем не оспорено, оно вступило в законную силу.

В отношении Гаделя Ишмуратова было возбуждено административное дело по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица).

- Это не была попытка осветить событие, а попытка физически помешать работе судебных приставов по исполнению решения суда, - сказал Ильнур Махмутов.

Семью Ильгамовых в итоге все равно выселили, сообщил он.

В распоряжении редакции имеется видео, на котором в течение восьми минут снят тот момент конфликта, когда журналист Гадель Ишмуратов заходит внутрь дома, откуда приставы выселяют семью Ильгамовых, представляется, показывает удостоверение, при этом через несколько секунд звучит команда: «Эту прессу убирайте». На видео видно, как лицо, позже представившееся как Эльдар Садыков, хватает за воротник куртки журналиста, после чего крепкие парни также помогают вытолкать журналиста за пределы дома.

Прошло не больше минуты после того, как журналист зашел в дом. Фото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)

Но не видно, чтобы журналист как-то махал руками или ногами, он скорее пытается удержать равновесие. И скорее всего, ему досталось электрошокером, потому что в руках у судебного пристава это спецсредство есть, а на улице журналист говорит судебному приставу, указывая на шокер: «А за это ты ответишь».

В руках у пристава - дубинка-электрошокер. Фото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)

Вызывают сомнения корректность действий судебных приставов, на видео журналиста никто не просил удалиться, а сразу прозвучала команда «Прессу убирайте» (34 секунда на видео), и правомерность действий лица, представившегося как Эльдар Садыков (начальник отдела - старший судебный пристав в Абзелиловском райнном отделе судебных приставов РБ – прим.). Увидев, что процесс выведения журналиста из дома снимают на сотовый телефон, он сначала махнул рукой в сторону снимавшего, а потом толкнул его пятерней за голову (1 минута 47 секунд - на видео).

Прошло не более 2 минут, как журналист зашел в дом. Фото: Youtube.com (скриншот с любительского видео)

Следом он дал указание составить протоколы на троих людей: на журналиста, на снимавшего на телефон мужчину и на автора видео Зульфира Ильгамова, показывая пальцем на них (2 минута 28 секунд - на видео). Примерно через 3,5 минуты журналисту говорят выйти за пределы двора, открывают ворота, и он выходит. Позже старший судебный пристав дает разъяснение, что происходит выселение, и журналисту показывают документы.

Мы не стали полностью публиковать все снятое, показали только сам процесс: от момента вхождения журналиста на место исполнения судебного решения – до момента как его вытолкали за пределы дома и двора. Сейчас видео отправлено двум разным юристам для комментариев.