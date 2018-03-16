Требующие отставки Хамитова уфимцы на пятый день прекратили голодовку

- Лично мне, как Уполномоченному по правам человека в Башкирии, требований об отставке кого бы то ни было заявлено не было. Говорили каждый о своих проблемах, я их выслушал и пообещал разобраться. У женщины, у которой, по ее мнению, несправедливо уволен муж, я взял заявление и направил его в прокуратуру. С остальными участниками мы также договорились, что они подготовят соответствующие заявления с описанием тех вопросов, которые их волнуют. А дальше будем изучать и разбираться, – сказал нам Уполномоченный по правам человека Рим Каюмов.