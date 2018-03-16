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Требующие отставки Хамитова уфимцы на пятый день прекратили голодовку

16 марта 2018, 16:05
Им обещали разобраться с их проблемами.

Об окончании акции протеста в виде голодовки, которую проводили четверо уфимцев, нам рассказала одна из участниц. Главным их требованием, напомним, была отставка главы Башкирии Хамитова.

Особенностью этой акции протеста было то, что помимо каких-то общих политических требований, как, например, низкая, по мнению голодающих, эффективность руководства Башкирией, у каждого участника были свои требования. При этом во время голодовки, которая началась в понедельник 12 марта и закончилась сегодня в конце рабочего дня, никто из участников не мог точно ответить на вопрос: какие уступки со стороны руководства республики могут стать поводом к прекращению голодовки.

- Лично мне, как Уполномоченному по правам человека в Башкирии, требований об отставке кого бы то ни было заявлено не было. Говорили каждый о своих проблемах, я их выслушал и пообещал разобраться. У женщины, у которой, по ее мнению, несправедливо уволен муж, я взял заявление и направил его в прокуратуру. С остальными участниками мы также договорились, что они подготовят соответствующие заявления с описанием тех вопросов, которые их волнуют. А дальше будем изучать и разбираться, – сказал нам Уполномоченный по правам человека Рим Каюмов.

Тем не менее, говорить о том, что голодающие удовлетворены исходом своей акции протеста, возможно, еще рано.

- Мы очень ценим, то, что на нас обратили внимание и пришли к нам. Никто из нас и не рассчитывал, что Рустэм Хамитов подаст в отставку. Но мы, по крайней мере, я и остальные тоже, добились важной цели: нас услышали. Но борьбу мы не прекратим. Если наши требования не будут выполнены, мы продолжим действовать дальше, - говорит участница акции Ирина Курели.

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#Новости#Гражданский протест#Голодовка#Марат Гареев#Политика
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