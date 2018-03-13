В Уфе начали неорганизованную голодовку за отставку Рустэма Хамитова

Чтобы заявить о своих требованиях к действующему руководству Башкирии и конкретно главе республики Рустэму Хамитову, организаторы голодовки провели пресс-конференцию. За день до начала голодовки организаторы разослали пресс-релиз с перечнем претензий и единственным требованием: отставки главы региона.

Список требований достаточно обширный: похоже, в него включили все или почти все острые темы, которые на протяжении всего срока «президентства» Хамитова так или иначе обсуждались в обществе.

Пресс-конференция проходила в одной из съемных уфимских квартир. С момента, как я переступил порог квартиры, в глаза бросилось скудное (то есть, никакое) убранство, характерное для съемной почасовой (посуточной) квартиры. Мое предположение подтвердил лист формата А4, помещенный в файл и приклеенный к стеклу пустого серванта – на листе логин и пароль для подключения к wi-fi. Когда я спросил, съемная ли это квартира и сколько в ней комнат, мне ответили примерно так: «А какая разница?».

Голодающих на момент начала пресс-конференции было четверо – мужчина и три женщины. В квартире они находятся – по их заверению – постоянно, то есть, живут. Очевидно, они должны спать в разных комнатах.

Во всем этом я, честно говоря, засомневался, поэтому и задал этот вопрос. Понимаете, если три человека (на тот момент их еще было трое, четвертая женщина присоединилась сегодня) уже больше суток живут вместе в одной квартире, следы жизнедеятельности в ней хоть какие-то должны быть. Нет: квартира чиста, будто в нее въехали за полчаса до встречи с журналистами.

Следующее, что бросилось в глаза: начатая пластинка таблеток «Цитрамона». У одной из участниц уже болит голова. Врачи, как уверили голодающие, с ними на связи и готовы, если что, прийти на помочь.

- Умирать мы не собираемся, – заверил журналистов один из голодающих и единственный мужчина в компании Рамиль Хисаметдинов (бывший председатель госкоммолодежи).

Правда, до каких пределов готовы дойти в протесте, ничего не сказали, едва пожав плечами: мол, посмотрим. Может быть, это потому, что голодовка началась только вчера.

Какие же претензии у голодающих к действующей власти? Здесь, как говорится, все: и безработица, и высокая младенческая смертность, и коррупция, и «Кроношпан», и неразвитое Зауралье, и конфликт между руководством республики и уфимским сити-менеджером, и обманутые дольщики, и отсутствие инвестиций, и дефицит бюджета, … и многое-многое другое.

В голове все равно не укладывается одна вещь. Понимаете, вот есть акция протеста, голодовка с требованием отставки главы Башкирии. Есть широкий перечень требований, в основном они касаются политики и эффективности государственного менеджмента. А участвуют в голодовке в основном женщины, которые пришли в эту акцию каждая со своими личными проблемами: у одной проблемы с оплатой труда мужа на одном из уфимских предприятий, другую участницу беспокоят экологические проблемы, у третьей - претензии к правоохранительным органам по своим личным делам.

Другими словами, люди затеяли голодовку и требуют отставки Хамитова, точнее, присоединились к этим требованиям, рассказывая о своих личных проблемах и бедах. И складывается очень сильное впечатление, что эти люди стали жертвой – каждая отдельно – второй раз. Сначала у них в жизни случилось что-то. А теперь их вовлекли в голодовку, обнадежив тем, что если они добьются своей цели, то их личные проблемы тут же решатся.

А почему голодовка неорганизованная? Ну, так уж увиделось, что в этом мероприятии ничего толком не организовано: нет ни плана действий, ни промежуточных целей, ни четких ответов на некоторые вопросы. А есть только эмоции каждого отдельно участника.