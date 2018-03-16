«Салават Юлаев» проиграл первую игру в серии плей-офф с «Трактором»

Прижали юлаевцы гостей – но дожать не получается. Выход Майорова один на один – мимо! Прорвался Энвер Лисин, бросил – шайба в ловушке у голкипера. Пристреливаются уфимцы, но пока не могут попасть так, чтоб попасть в нужное место в нужное время.